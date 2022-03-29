«То, как они начали, впечатляет!» Романцев оценил тренерскую карьеру Березуцких

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», прокомментировал «СЭ» работу Алексея и Василия Березуцких в ЦСКА.

— Ожидали ли, что под руководством братьев Березуцких так здорово выстрелит ЦСКА?

— Признаюсь, нет, поскольку первые шаги — самые трудные. Но то, как они начали в новой профессии, действительно впечатляет. Особенно на фоне недавних проблем команды — нестабильности состава, потери лидеров, перепадов в игре. Конечно, новое лицо ЦСКА появилось не сразу с приходом Алексея Березуцкого, а потом и Василия. Сказалась еще и удачная работа селекционной службы, отыскавшей Гбамена, Карраскаля и Языджи, которые сразу вписались в состав. И сейчас армейцы на хорошем ходу! Но крепость команды и ее умение держать удар проверяется неудачами, без которых в футболе, к сожалению, не обходится. Вот тогда мы и увидим, насколько серьезна перестройка, начатая молодыми тренерами, которым я желаю успеха.

После 22 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.