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Сегодня, 21:45

«То, как они начали, впечатляет!» Романцев оценил тренерскую карьеру Березуцких

Романцев впечатлен работой братьев Березуцких в ЦСКА
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Василий и Алексей Березуцкие.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», прокомментировал «СЭ» работу Алексея и Василия Березуцких в ЦСКА.

— Ожидали ли, что под руководством братьев Березуцких так здорово выстрелит ЦСКА?

— Признаюсь, нет, поскольку первые шаги — самые трудные. Но то, как они начали в новой профессии, действительно впечатляет. Особенно на фоне недавних проблем команды — нестабильности состава, потери лидеров, перепадов в игре. Конечно, новое лицо ЦСКА появилось не сразу с приходом Алексея Березуцкого, а потом и Василия. Сказалась еще и удачная работа селекционной службы, отыскавшей Гбамена, Карраскаля и Языджи, которые сразу вписались в состав. И сейчас армейцы на хорошем ходу! Но крепость команды и ее умение держать удар проверяется неудачами, без которых в футболе, к сожалению, не обходится. Вот тогда мы и увидим, насколько серьезна перестройка, начатая молодыми тренерами, которым я желаю успеха.

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После 22 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

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Основные источники исследования

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Польша 1
Швеция 0
2-й тайм

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды 0
Германия 1
2-й тайм

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

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16%

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Португалия 1
Македония 0
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Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Олег Романцев
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
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 - : -
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