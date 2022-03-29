Рубрика «Спросите у Романцева».

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Александр Игнатов: — Олег Иванович, как вы отнеслись к решению ФИФА исключить сборную России из стыковых матчей?

— Как к проявлению величайшего неуважения к футболу, в котором всегда все решается только в честной борьбе на поле. Вот представьте, Александр, что вы вышли на игру, протянули руку для приветствия, а в ответ соперник наносит удар ниже пояса. Что касается больших чиновников, которые принимали это решение, то это остается на их совести. Ведь ни в одном из документов ФИФА и УЕФА вы не найдете того, что стало бы основанием для отстранения нас от участия в международных турнирах и стыковых матчах. И те, кто принял это решение, сами заявляли, что футбол не зависим ни от каких политических ситуаций. А сейчас вдруг об этом почему-то забыли.

Борис Долгов: — По-мужски ли поступила федерация Польши, отказавшаяся играть с Россией?

— Мне очень жаль, что страна с большими футбольными традициями, воспитавшая столько звездных игроков, отказалась от честной борьбы, пошла по пути закулисных комбинаций и интриг. Ведь они могли бы провести матч с нами на нейтральном поле и выяснить, кто больше достоин путевки на чемпионат мира. Но зачем искушать судьбу, когда можно словчить и, как говорят в народе, проскочить на дурака? Значит, просто боялись. Вот почему с этого момента для меня сборной Польши с Левандовски больше не существует. И то, как эта компания повела себя, смахивает на картежное шулерство в электричках, где для выигрыша хороши любые средства.

Роберт Левандовски. Фото Global Look Press

Олег Голубев: — В свое время вам со «Спартаком» тоже довелось ощутить предвзятость со стороны УЕФА: переигровка со «Сьоном», перенос матча с «Лидсом» в Софию, судейство с «Антверпеном». Что это — совпадение или проявление особой неприязни к российскому футболу?

— Извините, но в такие совпадения я не верю. Что только не придумывали соперники, чтобы нас сломать; к каким только фокусам не прибегали! И им шли навстречу. В Черкизове перед матчем со «Сьоном» президент швейцарцев вдруг потребовал замерить высоту ворот. И когда они оказались на полтора сантиметра выше или ниже — уже и не помню, — комиссар встречи дал команду играть. А после того как мы обыграли «Сьон», их владелец подал протест в УЕФА с просьбой засчитать нам поражение. Но там решили, что достаточно будет переигровки, в которой мы разгромили хитрецов.

Непорядочно повели себя и руководители «Лидса», которые потребовали от комиссара встречи переноса матча на нейтральное поле из-за якобы непригодного газона на стадионе «Динамо». И хотя повода для этого не было, он тут же дал добро. Пришлось лететь в Софию, оплачивать перелет англичанам и их болельщикам. Все это стоило нервов и немалых денег, которых у нас особо не водилось. Но такие передряги «Спартак» только закаляли, делали крепче. И мы доказывали это победами. Что касается игры в Антверпене, то такого бандитского судейства я больше никогда не встречал. Но мы не прогибались, бились и делали все, что могли. Верю, что, оказавшись в очень непростой ситуации, не дрогнет и наш футбол, а станет только сильнее.

Игорь Немов: — За кого будете болеть на ЧМ-2022 без нашей сборной?

— Пока об этом даже не задумывался. Скорее всего, буду симпатизировать тем сборным, для которых футбол остается честной борьбой на поле, а не способом сведения счетов в политике. Вот уж не думал, что наступит момент, когда придется говорить об этом. Грустно...

Возвращению Карпина в «Ростов» не удивился

Сергей Новоселов: — Видите ли вы смысл в том, что сборная России проводила сбор в Новогорске, хотя матчей в ближайшее время у нее не будет?

— Считаю такое решение верным и своевременным. В этот непростой момент важно было собрать команду, пообщаться с ней, почувствовать настроение футболистов. А что прикажете делать — сидеть, вздыхать и посыпать голову пеплом? Так те, кто опустил перед нами шлагбаум, этого только и ждали. Не дождутся!

Валерий Николаев: — Удивились ли возвращению Валерия Карпина в «Ростов», хотя в это время тренера искали более статусные клубы — «Локомотив» и «Краснодар»?

— Думаю, «Ростов» для Карпина гораздо больше, чем просто очередная команда. Чувствовалось, как нелегко ему было оставлять ее в интересах сборной. И вернулся Валера в «Ростов» еще и потому, что клуб переживает непростые турнирные времена. Но сейчас не размахивает руками, требуя расширения лиги, а делает все для сохранения места в ней. А победа в Казани и ничья в Москве с «Динамо» говорят о том, что его возвращение встряхнуло команду, добавило ей уверенности.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алексей Стеклов: — Прогресс какой команды РПЛ произвел на вас наибольшее впечатление весной?

— Пожалуй, самарских «Крыльев», где собрана в основном молодежь, которая получает от игры удовольствие и радует болельщиков. Неслучайно Сарвели и Зиньковский были приглашены Карпиным на сбор в Новогорск.

Еще нравится то, с какой отдачей бьются за каждое очко ребята из «Нижнего Новгорода». От всей души желаю их молодому тренеру Александру Кержакову удачи в нашем нелегком деле.

Не сдаются «Химки», что всегда достойно уважения. И, конечно, добрых слов заслуживает «Динамо», неожиданно бросившее вызов «Зениту». Но в споре за чемпионство очень важна стабильность. А она пока у команды хромает.

Дмитрий Грачев: — Ожидали ли, что под руководством братьев Березуцких так здорово выстрелит ЦСКА?

— Признаюсь, нет, поскольку первые шаги — самые трудные. Но то, как они начали в новой профессии, действительно впечатляет. Особенно на фоне недавних проблем команды — нестабильности состава, потери лидеров, перепадов в игре. Конечно, новое лицо ЦСКА появилось не сразу с приходом Алексея Березуцкого, а потом и Василия. Сказалась еще и удачная работа селекционной службы, отыскавшей Гбамена, Карраскаля и Языджи, которые сразу вписались в состав. И сейчас армейцы на хорошем ходу! Но крепость команды и ее умение держать удар проверяются неудачами, без которых в футболе, к сожалению, не обходится. Вот тогда мы и увидим, насколько серьезна перестройка, начатая молодыми тренерами, которым я желаю успеха.

Не думаю, что с отъездом легионеров наш чемпионат потускнеет

Константин Вершинин: — После победы над «Динамо» вы сказали, что «Спартак» подарил надежду на лучшие времена. Матч с «Нижним Новгородом» опроверг эти надежды?

— Если и не опроверг до конца, то уж точно не упрочил. Это был не лучший матч «Спартака», где было допущено большое количеством необъяснимых ошибок. Почему во встрече с крепким «Динамо» спартаковцы действовали строго, организованно, следовали заданной схеме, а с «Нижним» все это растеряли? Может, забыли дома? И такие перепады в игре — как команды, так и отдельных игроков — проблема уже не одного сезона. Взять хотя бы Промеса. И дело даже не в его конфузе с пенальти в Нижнем Новгороде. Моментами он выглядит неплохо — много двигается, борется, старается. Но на тот уровень, который голландец показывал в первых сезонах в «Спартаке», выйти пока никак не может. И его сегодняшняя игра — это качели: вверх-вниз. Или Ларссон, который сейчас откровенно просел, словно задался целью показать, что свой ресурс в «Спартаке» он выработал окончательно. Может, парень просто выходит на поле с травмой?

Халк и Аксель Витсель. Кристина Коровникова

Николай Филатов: — Вы один из тех тренеров, которые застали чемпионат России без легионеров. Как вы считаете, сильно ли потеряет в зрелищности премьер-лига без иностранных игроков, которые покидают Россию?

— Не думаю, что с отъездом легионеров наш чемпионат потускнеет, потеряв остроту и болельщиков. По большому счету из тех, кто прежде выступал в нем, игроков звездного уровня было не так уж и много. Навскидку можно вспомнить Халка, Витселя, Данни, Вагнера Лав. Возможно, еще двоих-троих. В большинстве же приезжали те, кто не был на голову выше наших ребят, а нередко даже и уступали россиянам. Это неудивительно, поскольку настоящие мастера стоят немалых денег, которые есть лишь у нескольких клубов. Остальным достается то, что плохо лежит и мало стоит. Очень надеюсь, что, оказавшись без легионеров, руководители клубов будут вынуждены уделять больше внимания своим воспитанникам, станут чаще заглядывать в свои футбольные школы и начнут искать молодые таланты по всей России. И то, что все это может давать результат, видно на примере «Краснодара» и самарских «Крыльев», стадионы которых не пустуют.

Виталий Волков: — Как отнеслись к заявлению РФС отложить на май окончательное решение о введении моратория на вылет из премьер-лиги и расширении ее до 18 команд? Это сделано для того, чтобы борьба в чемпионате велась по спортивному принципу до финиша?

— Это грамотный, по-настоящему дипломатический ход. Во-первых, к тому времени мы уже сможем понять, по какому пути должен пойти наш футбол. Во-вторых, разберемся, каковы финансовые возможности клубов, чтобы выступать в расширенной лиге. И поскольку международный календарь у нас пока под запретом, лично я за то, чтобы премьер-лига увеличилась до 18 команд.

Дмитрий Богунов: — Как относитесь к идее возвращения на систему «весна — осень»?

— Честно говоря, никогда не придавал этому особого значения, поскольку не видел большой разницы между этим вариантом и вариантом «осень — весна». Все равно и в первом, и во втором случае ты два раза встречаешься с соперником, все решается на футбольном поле. Лучше бы в РФС подумали, чем заполнить образовавшиеся теперь паузы в сезоне. Может, стоило бы организовать какой-нибудь коммерческий турнир с розыгрышем специально учрежденного приза. Проводит же АПЛ с 20 командами Кубок Англии и Кубок лиги, которые интересны и клубам, и болельщикам. Да и рекламодатели не обделяют это вниманием.

Понимаю Слуцкого и не понимаю судей!

Артем Борисов: — Недавно из жизни ушел Алексей Бахарев. Каким он остался в вашей памяти и почему так и не сумел заиграть в «Спартаке»?

— До сих пор не могу прийти в себя от этой страшной новости. Молодой, жить бы и жить... Большого таланта был игрок: техника, чутье, мозги. Единственный недостаток — на поле все хотел сделать сам. А в «Спартаке» атака была выстроена через пас. Мы много с Лешей на эту тему говорили. Объяснял ему, что надо игру менять. Но перестроиться у него так и не получилось. В какой-то момент он перестал попадать в состав. А потом попросил отпустить его.

Илья Быков: — Отстранение российских клубов от участия в еврокубках может усилить отток легионеров из России?

— В этом нет сомнений. Ведь для некоторых иностранцев приезд в Россию был попыткой засветиться в еврокубках и уехать в более престижные клубы. Речь идет о серьезных талантах, а не о тех, кто прибывает сюда только ради денег, которые им никогда и не снились. Хотя такой классный игрок, как Данни, которого я выделил из всех уже на первой тренировке в «Динамо», в дальнейшем, получая массу заманчивых предложений от больших клубов, из России не уезжал.

Леонид Слуцкий. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Игорь Вагин: — Насколько справедлива условная дисквалификация до конца сезона Леонида Слуцкого за его реакцию на судейство матча «Рубина» с «Ростовом»?

— Считаю, что даже для условной дисквалификации ничего крамольного Леонид Викторович не сказал. И обсуждать нужно не его поведение, а то, почему тема судейства продолжает оставаться в нашем футболе одной из главных проблем. Вот о чем надо говорить и писать журналистам, а не оценивать поведение возмущенного судейскими ошибками тренера. Лично я Слуцкого понимаю — сам проходил через это. А вот арбитров, извините, понять не могу. Известно, что даже у самого удачливого тренера врагов всегда хватает. А потому попрошу уважаемого мной Леонида Викторовича постараться не давать им лишнего повода трепать свое доброе имя. Удачи вам и не сдаваться!

Сергей Нефедов: — Чем ближе финиш, тем сложнее набирает очки «Зенит», вдогонку за которым помимо «Динамо» бросился еще и ЦСКА. Удастся ли команде Семака четвертый подряд золотой финиш?

— Я не пророк. Но повода для того, чтобы усомниться в очередном чемпионстве «Зенита», не вижу. У Семака крепкий состав с самым большим представительством в сборной, качественные иностранцы, растущая молодежь. Держат лидерский уровень Малком, Клаудиньо, Дзюба. Да, в гостевых матчах с «Динамо» и «Крыльями» были потеряны очки. И это тревожные звоночки. Но не стоит забывать, что против лидера всегда играют с удвоенной отдачей. Это ощущалось в каждом матче «Спартака» в его золотые времена.

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш Олег Романцев!