Олег Романцев: «Я за увеличение РПЛ до 18 команд»

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», прокомментировал «СЭ» идею введения моратория на вылет из Тинькофф РПЛ и расширения чемпионата до 18 команд.

— Как отнеслись к заявлению РФС отложить на май окончательное решение о введении моратория на вылет из премьер-лиги и расширения ее до 18 команд? Это сделано для того, чтобы борьба в чемпионате велась по спортивному принципу до финиша?

— Это грамотный, по-настоящему дипломатический ход. Во-первых, к тому времени мы уже сможем понять, по какому пути должен пойти наш футбол. Во-вторых, разберемся, каковы финансовые возможности клубов, чтобы выступать в расширенной лиге. И поскольку международный календарь у нас пока под запретом, лично я за то, чтобы премьер-лига увеличилась до 18 команд.

В среду, 23 марта, исполком РФС принял решение не расширять РПЛ до 18 команд и не вводить мораторий на вылет команд в ФНЛ по итогам сезона-2021/22.