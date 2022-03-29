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Олег Романцев: «Я за увеличение РПЛ до 18 команд»

Олег Романцев выступил за увеличение РПЛ до 18 команд
Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», прокомментировал «СЭ» идею введения моратория на вылет из Тинькофф РПЛ и расширения чемпионата до 18 команд.

— Как отнеслись к заявлению РФС отложить на май окончательное решение о введении моратория на вылет из премьер-лиги и расширения ее до 18 команд? Это сделано для того, чтобы борьба в чемпионате велась по спортивному принципу до финиша?

— Это грамотный, по-настоящему дипломатический ход. Во-первых, к тому времени мы уже сможем понять, по какому пути должен пойти наш футбол. Во-вторых, разберемся, каковы финансовые возможности клубов, чтобы выступать в расширенной лиге. И поскольку международный календарь у нас пока под запретом, лично я за то, чтобы премьер-лига увеличилась до 18 команд.

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В среду, 23 марта, исполком РФС принял решение не расширять РПЛ до 18 команд и не вводить мораторий на вылет команд в ФНЛ по итогам сезона-2021/22.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша 1
Швеция 0
2-й тайм

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды 0
Германия 1
2-й тайм

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия 1
Македония 0
2-й тайм

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФНЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Динамо

 10
П
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Зенит

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Локомотив

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Краснодар

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Спартак

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Краснодар

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Александр Соболев

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