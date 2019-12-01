Известный болельщик «Спартака» Олег «Мосфильмовский» Семенов поделился своим мнением об информации о задержаниях фанатов московского клуба в Санкт-Петербурге, где сегодня вечером состоится матч 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак».

— Я тоже прочитал о задержаниях болельщиков. Но конкретной информации у меня нет — лучше обратиться в полицию, — говорит Семенов. — Пишут, что задержали, но вот за что? Надо разбираться? За что — за то, что «кривоногий» кричал или за то, что раньше ушел с матча дублей? Или за состояние алкогольного опьянения? Пусть органы правопорядка разъяснят. За оскорбления Дзюбы? Нет, не думаю. Просто в Питере могут задержать болельщиков за то, что они ночью кричат на улице «Спартак» Москва" или «Спартак» — чемпион". Тем более, ребята выкладывали это все в сеть. Нужно, повторю, разбираться. (Виталий Айрапетов)