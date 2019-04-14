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Олег Кононов: "Скорее всего, у Зе Луиша мышечное повреждение"

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения в матче 23-го тура премьер-лиги против "Ростова" (1:2) заявил, что форвард Зе Луиш, скорее всего, получил мышечное повреждение. 

- Инициативу мы не упускали - упустили игрока со стандарта, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Потом получился гол. Зе Луиш? Будем разбираться - там мышечное повреждение, наверное. Замены? Посмотрим: если не выиграли, значит, не доработали с заменами. В завершении у нас были хорошие моменты - не хватило паса. Была еще концовка, где Рома Зобнин мог сравнять счет.

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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