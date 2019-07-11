Кононов одобрил выбор Бакаевым 10-го номера. И ждет, что игрок поведет за собой "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов отметил, что рассчитывает на вернувшихся из аренды футболистом Зелимхана Бакаева и Джано Ананидзе. Бакаев после возвращения в клуб взял номер 10. Его предыдущим обладателем был Квинси Промес.

– Игроки, которые пришли из аренды – Бакаев и Джано – сейчас будут работать в команде, добиваться успеха, – сказал Кононов в интервью пресс-службе клуба. – Молодые ребята, которые тренировались с нами в прошлом году и немного играли, в этом году уже почувствовали, что такое премьер-лига.

Зелимхана я знаю давно. Взял его в "Арсенал" в прошлом году, но следил еще когда он за молодежную сборную играл, выходил на поле в "Спартаке". Он уже был в моем понимании игроком, у которого есть свой почерк. Мне приятно, что он прогрессирует, что провел хороший сезон в "Арсенале".

Он не останавливается на достигнутом, я ощущаю в нем стремление к прогрессу. Он поставил цель и идет к ней. Все зависит от него, но очень важно, чтобы он понимал: тот номер, который он взял, накладывает ответственность и на командные взаимодействия.

Когда Зелимхан обратился ко мне с вопросом: "Могу ли я взять десятку?", мы поговорили с ним об этом. Он сказал, что готов выполнять все требования. Мне самому интересно, как он будет играть и выполнять требования, которые нужны команде.