Сегодня, 10:54

Олег Денисов назначен новым директором академии «Спартака»

Руслан Минаев

«Спартак» объявил об уходе Дмитрия Сидорова с поста директора академии имени Федора Черенкова. На эту должность назначен Олег Денисов.

58-летний Денисов с 1992 по 2002 год играл за мини-футбольный клуб «Дина» на позиции вратаря. Он восемь раз выигрывал чемпионат России и шесть раз — Кубок страны. А также трижды становился победителем Турнира европейских чемпионов.

В составе сборной России он провел 39 игр. Вместе с национальной командой он становился чемпионом Европы-1999, а также выигрывал серебро в 1996-м и бронзу в 2001-м.

