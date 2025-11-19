Футбол
Сегодня, 10:41

Дмитриев считает, что «Спартак» в каждом городе играет как дома

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал как ощущает себя на выездных матчах команды.

«Конечно с первых игр ощутил масштаб клуба. Это самая народная команда, у которой больше всего болельщиков. Это я замечал, даже еще играя в других командах. Даже на домашние матчи других клубов приходило как будто больше болельщиков «Спартака», чем своих. В каждом городе болельщиков приходит очень много, поэтому ты как будто домашний матч играешь», — приводит слова Дмитриева ТАСС.

Дмитриев перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Урала». В этом сезоне на счету 21-летнего хавбека 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 6 результативными передачами. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2028 года.

Источник: ТАСС
