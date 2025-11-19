Пономарев об уходе Карпина: «Бывают тренеры, которые ни черта не соображают, но они в этом не сознаются»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Слава Богу! Он вносил нервозность в команду. Карпин не понимает футбол. Его уход будет «в плюс» «Динамо»? Еще какой. Два плюса будет! Вместо него любого можно ставить. Футболисты воспрянут духом и будут правильно играть. Бывают тренеры, которые ни черта не соображают. Но они в этом не сознаются. И Карпин не сознается. У «Динамо» не было игры. Для клуба это большая удача, что он сам изъявил желание уйти. Пусть теперь одну сборную заставляет падать вниз по уровню», — сказал Пономарев «СЭ».

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

56-летний тренер возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с московским клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.