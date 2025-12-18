Попович признан лучшим футболистом ЦСКА в ноябре-декабре

Полузащитник Матия Попович назван лучшим игроком ЦСКА по итогам ноября-декабря, сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что голоса экспертов разделились между Поповичем и полузащитником Кириллом Глебовым, однако 19-летний серб победил в опросе болельщиков.

В ноябре-декабре Попович провел за ЦСКА 5 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Он выступает за армейцев в сентября 2025-го.

После 18 туров ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России. На счету московской команды 36 очков.