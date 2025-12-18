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Кияшко — о Дзюбе: «У него дух и характер чемпиона!»

Известный тренер по ММА Тарас Кияшко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о влиянии нападающего «Акрона» Артема Дзюбы на российский футбол.

«Влияние Артема на российский футбол колоссальное! Он один из лучших действующих нападающих за последние 15 лет. Если посмотреть на статистику и рекорды в российском футболе, фамилия Дзюбы как нападающего почти всегда стоит на первом месте, это о многом говорит. Он умеет как забивать, так и создавать моменты в атаке, выигрывает 90 процентов единоборств, прекрасно выбирает позиции, бьет с двух ног, прекрасно играет головой. У него дух и характер чемпиона, без которого стать лучшим просто нельзя!» — сказал тренер «СЭ».

В этом сезоне Дзюба провел 16 матчей, на его счету 5 забитых мячей и 4 голевые передачи. Контракт 37-летнего нападающего «Акрона» рассчитан до конца нынешнего сезона.

(Елизавета Хатохина)

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Артем Дзюба
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ФК Акрон
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