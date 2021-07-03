Одоевский: «Насладился игрой Зоммера, особенно на пенальти»

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Шальке» (0:0). 18-летний голкипер вышел во втором тайме вместо Михаила Кержакова и отбил пенальти.

— Даниил, поздравляем с отраженным пенальти! По сути, ключевой момент второго тайма. Что почувствовали в тот момент?

— На самом деле, эмоции были только по поводу того, что помог команде, что мы не пропустили. Конечно, самые положительные. И повезло, что игрок соперника не добил мяч в ворота.

— Там Данил Круговой помог и вынес мяч из штрафной?

— Если честно, сейчас в моменте не вспомню — там очень суетливая ситуация была.

— Гадали или играли по бьющему?

— Старался уйти в последний момент, но все равно, кажется, чуть завалился, потому что игрок сделал небольшую остановку. В целом, хорошо, что получилось отбить.

— Какие впечатления от игры?

— Набираем форму, первый матч, все-таки. Скажу, мы неплохо выглядели — и в первом тайме, и во втором. Потихоньку будем набирать обороты через игры и тренировки.

— Было заметно, что Ярослав Ракицкий по ходу второго тайма что-то подсказывал вам. Если не секрет, что именно?

— Он попросил играть спокойнее, стараться переводить мяч. Но в некоторых ситуациях мне казалось это опасным, поэтому я упрощал игру, за что, возможно, тоже немного получал.

— На Евро огромное количество отраженных вратарями пенальти: Зоммер, Доннарумма, Куртуа. Кто больше нравится? Кто, может быть, вдохновлял на сегодняшний матч?

— Наверное, Зоммер. Я вчера смотрел матч с ним — понравилась его манера, очень хороший вратарь. Насладился его игрой, особенно на пенальти. Он классно отражает их.

— Если не секрет, о чем сейчас разговаривали с Ярославом Михайловым?

— О дружбе! Мы же с ним одногодки. Как у него дела здесь, как команда, обстановка. Все-таки интересно — он уехал в Европу, находится в хорошем клубе. Пообщались по-дружески, вспомнили сборную 2003 года рождения.

— На сборах сейчас работают только два вратаря. Как это влияет на вас?

— Никаким образом не влияет. Нагрузку получаю одинаковую, рабочая атмосфера абсолютно такая же.