18-летний Одоевский может начать сезон в воротах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру 18-летнего вратаря Даниила Одоевского в товарищеском матче против «Шальке» (0:0). Голкипер вышел во втором тайме вместо Михаила Кержакова и отбил пенальти.

— Какие эмоции были для вас ярче: когда Одоевский отразил пенальти или когда не реализовали верные моменты?

— Конечно, это контрольный матч, накал совсем другой. Рад за Одоевского — для молодого игрока это очень важно, чтобы почувствовать уверенность. Что касается незабитых, то рано или поздно забьем. Не та игра, чтобы посыпать голову пеплом от нереализованных моментов.

— Одоевский на этих сборах полноценно конкурирует за позицию первого номера или набирается опыта?

— Конкурирует, все в его руках. Нужно обязательно конкурировать, проявлять свои амбиции на тренировках и показывать, что он готов играть. Это абсолютно хорошая ситуация, когда есть конкуренция, все зависит от него.

— То есть вы допускаете, что он начнет сезон?

— Я все допускаю. У нас на данный момент два вратаря, у них равные шансы начать сезон. Что касается опыта, то, конечно, опыта больше у Миши. Что касается того, кто будет играть, посмотрим, исходя из работы и контрольных матчей.