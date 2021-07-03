Михайлов надеется, что оправдал доверие тренеров «Шальке» в матче с «Зенитом»

Воспитанник «Зенита» Ярослав Михайлов, находящийся на просмотре в «Шальке», поделился впечатлениями от товарищеского матча этих команд. Игра завершилась вничью — 0:0.

«Непередаваемые эмоции, — цитирует футболиста официальный сайт «Зенита» 3 июля. — Мне было очень приятно, что тренер «Шальке» дал возможность выйти в стартовом составе и проявить все свои навыки, которые получил в «Зените». Очень этому рад и надеюсь, что оправдал доверие тренеров «Шальке», и они мной довольны.

Мне все нравится: мои одноклубники и тренерский штаб очень помогают и подсказывают. Работа, которая здесь проходит, для меня необычна, но это только пойдет в плюс — что-то приобрету для себя новое, буду дальше двигаться и развиваться».

18-летний полузащитник провел 19 матчей за «Зенит» в молодежном первенстве России. В его активе три результативные передачи.