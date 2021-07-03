Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Михайлов надеется, что оправдал доверие тренеров «Шальке» в матче с «Зенитом»

20:30
Теги:

Воспитанник «Зенита» Ярослав Михайлов, находящийся на просмотре в «Шальке», поделился впечатлениями от товарищеского матча этих команд. Игра завершилась вничью — 0:0.

«Непередаваемые эмоции, — цитирует футболиста официальный сайт «Зенита» 3 июля. — Мне было очень приятно, что тренер «Шальке» дал возможность выйти в стартовом составе и проявить все свои навыки, которые получил в «Зените». Очень этому рад и надеюсь, что оправдал доверие тренеров «Шальке», и они мной довольны.

Мне все нравится: мои одноклубники и тренерский штаб очень помогают и подсказывают. Работа, которая здесь проходит, для меня необычна, но это только пойдет в плюс — что-то приобрету для себя новое, буду дальше двигаться и развиваться».

18-летний полузащитник провел 19 матчей за «Зенит» в молодежном первенстве России. В его активе три результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-03-yaroslav-mikhaylov-mne-vse-nravitsya-trenery-i-odnoklubniki-pomogayut-i-podskazyvayut.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Украина — Англия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
Тюремный надзиратель занялась сексом с заключенным на виду окружающих
Таджикистан впустил более 300 отступивших после боев с талибами афганских военных
Почему в Анапе из-за конфликта с туристами закрыли отель
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы