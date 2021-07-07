Седрик Гогуа присоединился к ЦСКА на летних сборах в Австрии

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, который провел прошедший сезон в волгоградском «Роторе» на правах аренды, присоединился к столичной команде на летних сборах в Австрии.

Седрик Гогуа сегодня прибыл в расположение #ЦСКАвАвстрии pic.twitter.com/OBAEjJjZOa — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 7, 2021

В прошедшем сезоне Гогуа сыграл за «Ротор» 22 матча в Тинькофф РПЛ.

26-летний футболист перешел в ЦСКА из «Тамбова» в августе 2019 года. В составе армейского клуба он провел пять матчей, в которых забил один мяч.