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Седрик Гогуа присоединился к ЦСКА на летних сборах в Австрии

19:20
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Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, который провел прошедший сезон в волгоградском «Роторе» на правах аренды, присоединился к столичной команде на летних сборах в Австрии.

В прошедшем сезоне Гогуа сыграл за «Ротор» 22 матча в Тинькофф РПЛ.

26-летний футболист перешел в ЦСКА из «Тамбова» в августе 2019 года. В составе армейского клуба он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1412806821824319494

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