Седрик Гогуа присоединился к ЦСКА на летних сборах в Австрии
19:20
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, который провел прошедший сезон в волгоградском «Роторе» на правах аренды, присоединился к столичной команде на летних сборах в Австрии.
В прошедшем сезоне Гогуа сыграл за «Ротор» 22 матча в Тинькофф РПЛ.
26-летний футболист перешел в ЦСКА из «Тамбова» в августе 2019 года. В составе армейского клуба он провел пять матчей, в которых забил один мяч.
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