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"Очень плохо сыграли в обороне в первом тайме". Семак - о победе над "Оренбургом"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Оренбургом" в матче 21-го тура премьер-лиги (3:1) заявил, что его команда плохо сыграла в обороне в первом тайме. 43-летний специалист добавил, что сине-бело-голубые сделали шаг вперед, добившись такого результата. 

- Доволен вторым таймом: хорошо сыграли и в обороне, и в атаке, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - Первый тайм сложно прошел: нам не хватило эмоций, движения и скорости. В обороне очень плохо сыграли. Позволили сопернику создавать моменты. Но с честью вышли из этой ситуации. Хотя нужно меньше в них попадать и играть так, как во втором тайме. Победили заслуженно.

Гол Ракицкого? У нас есть игроки, которые бьют штрафные. Сегодня не удалось много выжать из стандартов. Для них важны передачи, а у Ригони они не пошли. У Ракицкого прекрасная левая нога. Они сориентировались на месте. Рад, что ему удалось забить.

Сегодня мы сделали шажочек вперед. Мы будем двигаться от игры к игре. Ни один матч не  был легким. Повторюсь, расстроило качество игры в обороне в первом тайме. Мы не имеем права так играть. 

"Зенит" набрал 44 очка и закрепился на первом месте в турнирной таблице.

Зенит - Оренбург

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