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15 декабря 2025, 12:15

Газзаев о «Зените»: «Семаку пора определиться, кто у него основной нападающий»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с нападающими «Зенита».

— Лидер этого «Зенита» — Глушенков. Нестандартный футболист, который обладает великолепной техникой, тонким пасом. Прекрасно видит поле, сам может эффективно, а порой и эффектно завершать атаки. Для Питера Максим однозначно фундаментальный игрок. Хотя, уверен, он может прибавить и быть еще полезнее.

Нужно ли «Зениту» зимой искать нападающего? Не знаю. В распоряжении Семака сейчас есть три номинальных центрфорварда — Кассьерра, Соболев и Лусиано. Но тренер, как я понимаю, так и не пришел к выводу, кто должен быть у него первым номером в атаке. То Кассьерра выходил в старте, то Соболев. По моему мнению, командам, ставящим перед собой высокие задачи, нужны форварды современной формации. Возьмите того же Кордобу. Он и в центре очень опасен, и на фланге способен здорово сыграть.

В последних турах на острие «Зенита» вообще действовал Луис Энрике. Мне кажется, эта ротация впереди сказывается на результативности команды. Нужно определиться с основным нападающим и в него верить. А когда форварда то ставят, то оставляют в запасе, у него теряется уверенность в своих силах. Допускаю, если тому же Соболеву давать больше игрового времени, он гораздо лучше раскроется.

Понятно, что в «Зените» наблюдается перебор классных исполнителей. Того же Мостового я считаю очень качественным футболистом, но он частенько остается в запасе. И вот здесь задача Семака заключается в том, чтобы из 22 лучших выбрать 11 самых лучших!

Валерий Газзаев и&nbsp;Сергей Семак.«Почему в «Спартаке» не верят в россиян?! «Зенит» же сделал ставку на Семака». Газзаев — о Станковиче, Гусеве и Талалаеве

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Александр Соболев
Лусиано Гонду
Матео Кассьерра
ФК Зенит
Валерий Газзаев
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
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