Газзаев о «Зените»: «Семаку пора определиться, кто у него основной нападающий»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с нападающими «Зенита».
— Лидер этого «Зенита» — Глушенков. Нестандартный футболист, который обладает великолепной техникой, тонким пасом. Прекрасно видит поле, сам может эффективно, а порой и эффектно завершать атаки. Для Питера Максим однозначно фундаментальный игрок. Хотя, уверен, он может прибавить и быть еще полезнее.
Нужно ли «Зениту» зимой искать нападающего? Не знаю. В распоряжении Семака сейчас есть три номинальных центрфорварда — Кассьерра, Соболев и Лусиано. Но тренер, как я понимаю, так и не пришел к выводу, кто должен быть у него первым номером в атаке. То Кассьерра выходил в старте, то Соболев. По моему мнению, командам, ставящим перед собой высокие задачи, нужны форварды современной формации. Возьмите того же Кордобу. Он и в центре очень опасен, и на фланге способен здорово сыграть.
В последних турах на острие «Зенита» вообще действовал Луис Энрике. Мне кажется, эта ротация впереди сказывается на результативности команды. Нужно определиться с основным нападающим и в него верить. А когда форварда то ставят, то оставляют в запасе, у него теряется уверенность в своих силах. Допускаю, если тому же Соболеву давать больше игрового времени, он гораздо лучше раскроется.
Понятно, что в «Зените» наблюдается перебор классных исполнителей. Того же Мостового я считаю очень качественным футболистом, но он частенько остается в запасе. И вот здесь задача Семака заключается в том, чтобы из 22 лучших выбрать 11 самых лучших!
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
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