Ньямси на русском прокомментировал поражение от «Спартака»: «У нас есть команда, которая работала вместе»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси прокомментировал «СЭ» на русском языке поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

«Только могу сказать, что мы играли хорошо, но и «Спартак» тоже хорошая команда. Сегодня они выиграли. Но, думаю, у нас есть команда, которая работала вместе. Как есть», — сказал Ньямси «СЭ».

Локомотив» с 44 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 12 апреля.

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