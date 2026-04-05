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Тренер «Спартака» Карседо: «Нам необходимо продолжать победную серию»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Довольны ли реализацией моментов в сегодняшнем матче?

— Рады, что создали моменты в таком количестве. Считаю, что в первом тайме мы сыграли не так хорошо, как хотели бы, а вот во втором были лучше соперника, создали порядка 5-6 опасных моментов, и это важно, так как мы набрали хорошую форму, и подходим к матчу с «Зенитом» в хорошем настроении.

— С чем связана замена Ливая Гарсии?

— Замена Ливая связана с тем, что в первом тайме мы не показывали тот футбол, который хотели. Не хватало мобильности, о чем я сказал ребятам. Ливай играл хорошо, но нужна была замена.

— Как вам игра Денисова? Его признали лучшим игроком матча.

— Он способен играть на разных позициях, выполнять разные роли. С самого начала весенней части сезона стало понятно, что у него отличное взаимопонимание с Пабло Солари. Он заслужил звание лучшего игрока в сегодняшнем матче.

— За счет чего удалось за короткий период заставить команду биться за вас?

— Сегодня, перед матчем, я сказал игрокам на установке, что выиграть один-два матча легко, намного сложнее выйти на продолжительную победную серию. Необходимо сейчас продолжать эту серию, чтобы сохранить позитивный настрой, впереди у нас очень важный матч, и мы настроены биться до конца, — сказал Карседо.

«Спартак» (41 очко) одержал четвертую победу в пяти матчах после зимней паузы и остается на шестом месте в РПЛ. В следующем туре красно-белые 12 апреля на выезде сыграют с «Ростовом».

8 апреля «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом» во втором этапе полуфинала FONBET Кубка России.

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Хуан Карлос Карседо
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
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Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Илья Рожков

Рубин

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