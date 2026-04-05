Тренер «Спартака» Карседо: «Нам необходимо продолжать победную серию»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Довольны ли реализацией моментов в сегодняшнем матче?

— Рады, что создали моменты в таком количестве. Считаю, что в первом тайме мы сыграли не так хорошо, как хотели бы, а вот во втором были лучше соперника, создали порядка 5-6 опасных моментов, и это важно, так как мы набрали хорошую форму, и подходим к матчу с «Зенитом» в хорошем настроении.

— С чем связана замена Ливая Гарсии?

— Замена Ливая связана с тем, что в первом тайме мы не показывали тот футбол, который хотели. Не хватало мобильности, о чем я сказал ребятам. Ливай играл хорошо, но нужна была замена.

— Как вам игра Денисова? Его признали лучшим игроком матча.

— Он способен играть на разных позициях, выполнять разные роли. С самого начала весенней части сезона стало понятно, что у него отличное взаимопонимание с Пабло Солари. Он заслужил звание лучшего игрока в сегодняшнем матче.

— За счет чего удалось за короткий период заставить команду биться за вас?

— Сегодня, перед матчем, я сказал игрокам на установке, что выиграть один-два матча легко, намного сложнее выйти на продолжительную победную серию. Необходимо сейчас продолжать эту серию, чтобы сохранить позитивный настрой, впереди у нас очень важный матч, и мы настроены биться до конца, — сказал Карседо.

«Спартак» (41 очко) одержал четвертую победу в пяти матчах после зимней паузы и остается на шестом месте в РПЛ. В следующем туре красно-белые 12 апреля на выезде сыграют с «Ростовом».

8 апреля «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом» во втором этапе полуфинала FONBET Кубка России.

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