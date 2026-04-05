Умяров — о победе «Спартака» над «Локомотивом»: «Эмоции самые положительные»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Эмоции самые положительные, удалось победить. Не идеальная игра в нашем исполнении. Были сложности. Судейство? Давайте оставим эпизоды на их усмотрение. Срыв атаки? В момент, когда судья свистнул, передача еще не шла. У меня нет претензий к арбитру, это тяжелая работа, особенно в наших условиях, когда каждый момент разбирают.

Понимаем, что играть хорошо — это одно, а результат — другое. Постараемся в Санкт-Петербурге совместить. Верю, что получится», — сказал Умяров.

«Спартак» (41 очко) одержал четвертую победу в пяти матчах после зимней паузы и остается на шестом месте в РПЛ. В следующем туре красно-белые 12 апреля на выезде сыграют с «Ростовом».

8 апреля «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом» во втором этапе полуфинала FONBET Кубка России.

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