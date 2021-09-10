«Нужна здоровая конкуренция». Александр Глеб высказался против лимита на легионеров
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Крыльев Советов» Александр Глеб, принявший участие в Кубке Легенд в Москве, высказал свое отношение к лимиту на легионеров.
— Президент России высказался против отмены лимита. А какая у вас позиция?
— Не соглашусь с президентом. Я считаю, что лимит надо отменять. Когда есть конкуренция и мотивация, футбол развивается. При лимите игроки просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этом уровне не играют.
— Что вас удивляло, когда вы играли в России?
— Меня удивлял лимит. Если кто-то хочет найти левого защитника, которых и так мало, то будут проблемы. Этот защитник требует зарплату как игрок «Челси».
— Может, мы просто не умеем готовить футболистов?
— Нет, футболистов много у вас. Просто эти элементы (лимит) не нужны вообще. Считаю, что они убивают футбол. Нужна здоровая конкуренция.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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