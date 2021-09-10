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«Нужна здоровая конкуренция». Александр Глеб высказался против лимита на легионеров

18:13
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Крыльев Советов» Александр Глеб, принявший участие в Кубке Легенд в Москве, высказал свое отношение к лимиту на легионеров.

Владимир Путин.Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе

— Президент России высказался против отмены лимита. А какая у вас позиция?

— Не соглашусь с президентом. Я считаю, что лимит надо отменять. Когда есть конкуренция и мотивация, футбол развивается. При лимите игроки просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этом уровне не играют.

— Что вас удивляло, когда вы играли в России?

— Меня удивлял лимит. Если кто-то хочет найти левого защитника, которых и так мало, то будут проблемы. Этот защитник требует зарплату как игрок «Челси».

— Может, мы просто не умеем готовить футболистов?

— Нет, футболистов много у вас. Просто эти элементы (лимит) не нужны вообще. Считаю, что они убивают футбол. Нужна здоровая конкуренция.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита