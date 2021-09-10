«Нужна здоровая конкуренция». Александр Глеб высказался против лимита на легионеров

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Крыльев Советов» Александр Глеб, принявший участие в Кубке Легенд в Москве, высказал свое отношение к лимиту на легионеров.

— Президент России высказался против отмены лимита. А какая у вас позиция?

— Не соглашусь с президентом. Я считаю, что лимит надо отменять. Когда есть конкуренция и мотивация, футбол развивается. При лимите игроки просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этом уровне не играют.

— Что вас удивляло, когда вы играли в России?

— Меня удивлял лимит. Если кто-то хочет найти левого защитника, которых и так мало, то будут проблемы. Этот защитник требует зарплату как игрок «Челси».

— Может, мы просто не умеем готовить футболистов?

— Нет, футболистов много у вас. Просто эти элементы (лимит) не нужны вообще. Считаю, что они убивают футбол. Нужна здоровая конкуренция.