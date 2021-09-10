«Краснодар» обыграл «УОР №5» в матче молодежных команды
В матче восьмого тура молодежного первенства России «Краснодар» обыграл «УОР №5» (3:0). «Ахмат» и «Арсенал» сыграли вничью (0:0)
Молодежные команды
8-й тур
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 0:0
Судья: Морозов (Ярославль).
10 сентября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «УОР №5» (Егорьевск) — 3:0 (1:0)
Голы: Азаренко, 33 (1:0). Попов, 65 (2:0). Попов, 72 (3:0).
Судья: Скорочкин (Владивосток).
10 сентября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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