Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Глеб про Дзюбу: «Любая средняя команда Европы выключит его из игры»

18:21
17 мая 2006 года. Париж. Финал Лиги чемпионов. «Барселона» — «Арсенал» — 2:1. Арсен Венгер и Александр Глеб. Фото Reuters
17 мая 2006 года. Париж. Финал Лиги чемпионов. «Барселона» — «Арсенал» — 2:1. Арсен Венгер и Александр Глеб. Фото Reuters
Теги:

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Крыльев Советов» Александр Глеб, принявший участие в Кубке Легенд в Москве, оценил класс нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

— Дзюба главная надежда и спасение сборной России?

— В российском чемпионате — да. На уровне Европы — нет. Это другой уровень. Любая средняя команда выключит его из игры.

— Чем вам запомнилась Дзюба на этом Евро-2020?

— Ничем, честно. Ни сборная, ни Дзюба.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Приезжаю со сборов, а машину расстреляли». Играл с Захаряном в сборной, забивал «Спартаку», а теперь поехал пробиваться в Европу
Что сказал доктор Комаровский о пользе масок
Источник назвал причину вызова посла США в МИД России
Полицейские спасли пропавшую в Ленобласти девочку от педофила
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд