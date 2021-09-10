Александр Глеб про Дзюбу: «Любая средняя команда Европы выключит его из игры»
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Крыльев Советов» Александр Глеб, принявший участие в Кубке Легенд в Москве, оценил класс нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.
— Дзюба главная надежда и спасение сборной России?
— В российском чемпионате — да. На уровне Европы — нет. Это другой уровень. Любая средняя команда выключит его из игры.
— Чем вам запомнилась Дзюба на этом Евро-2020?
— Ничем, честно. Ни сборная, ни Дзюба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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