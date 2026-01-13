Карседо — о возвращении в «Спартак»: «Горжусь этой возможностью»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал, что гордится возможностью вернуться в российский клуб.

Ранее 52-летний испанец прилетел в Москву.

— Хуан, вы вернулись в «Спартак» спустя 14 лет. Как вы себя чувствуете?

— Очень горжусь этой возможностью, благодарен, что вернулся сюда. Это большая честь для нас, но также и большой вызов. Мы будем стараться показывать максимум, потому что знаем об амбициях «Спартака». Большое спасибо вам, что встретили, спасибо фанатам, клубу! Мы с нетерпением ждем предсезонных сборов, знакомства с игроками.

— Что вы помните о тех временах?

— Мы хорошо провели время в Москве, в «Спартаке». Я знаю, что это большой клуб. Знаю об амбициях, задачах, которые у нас есть. Теперь у нас больше опыта, чем было тогда. Хорошая возможность для нас.

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Специалист объявил об уходе из клуба 4 января.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.