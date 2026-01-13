Карседо рассказал о напутствии Эмери перед назначением в «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что разговаривал с экс-тренером красно-белых Унаи Эмери после назначения в московский клуб.

Карседо входил в штаб Эмери в «Спартаке» в 2012 году.

— Разговаривали ли вы с Эмери?

— Да, конечно! У нас очень хорошие взаимоотношения. Он написал мне несколько дней назад, сказал: «Ты можешь улучшить то, что мы заложили тогда!» Сказал много хорошего.

— Что вы знаете об РПЛ?

— Здесь много хороших команд. Лучшими в мое время были «Зенит» и «Анжи». Самое важное — подготовить нашу команду. У «Спартака» есть все, чтобы быть в топе. Постараемся улучшить, — сказал Карседо.

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Специалист объявил об уходе из клуба 4 января.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.