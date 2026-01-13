Карседо объяснил, почему решил стать тренером «Спартака»: «Это не вопрос денег»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, почему принял предложение возглавить московский клуб.

Ранее 52-летний испанец прилетел в Москву.

— Почему решили стать тренером «Спартака»?

— Когда «Спартак» звонит тебе, ты не можешь не приехать. Это важный вызов. Я знаю команду, у нас хорошие футболисты. Нам нужно улучшать. Думаю, мы сможем это сделать.

— На последней пресс-конференции в «Пафосе» вы сказали, что «Спартак» — лучшее решение для вас и вашей семьи. Что вы имели в виду?

— Нашей первой идеей было остаться на Кипре. Но мы не пришли к согласию. «Спартак» стал большой возможностью для нас. Я общался с женой, она напомнила, что время здесь было очень хорошим. Я многому научился тогда. Это был первый зарубежный клуб. Сейчас у нас больше опыта. Мне кажется, мы хорошо подготовлены к новому вызову.

— То есть это не вопрос денег?

— Нет. Предложение «Пафоса» тоже было очень хорошим, но дело в проекте. Мы знаем историю, фанатов, насколько большой клуб, — сказал Карседо.

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Специалист объявил об уходе из клуба 4 января.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.