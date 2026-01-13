Карседо обратился к фанатам «Спартака»: «Мы знаем, что вы хотите трофеев»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо обратился к болельщикам московского клуба.

Ранее 52-летний испанец прилетел в Москву.

— Что можете сказать фанатам «Спартака»?

— Мы будем стараться делать все зависящее от нас. Мы знаем, что вы хотите трофеев. Да, мы знаем, что клуб находится не в лучшем положении, но у нас есть время. Мы сможем улучшить позицию в чемпионате. У нас также будет большой вызов в Кубке России. Мы сможем провести хорошую работу.

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Специалист объявил об уходе из клуба 4 января.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.