«Оренбург» подписал колумбийского защитника Паласиоса

«Оренбург» объявил о переходе колумбийского защитника Джона Паласиоса.

26-летний футболист ранее выступал на родине за местные клубы: «Леонес Итагуи», «Америка де Кали», «Депортиво Перейра», «Интер де Богота» и «Индепендьенте Медельин».

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ — 12 очков в 18 турах.