Новиков считает, что у ЦСКА есть эмоциональное преимущество над «Спартаком»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча армейцев против «Спартака» в 28-м туре РПЛ.

«Мы все ждем этой игры, будет центральный матч. У ЦСКА в последних играх все складывается удачно, берут очки, идут на втором месте – они на подъеме. У «Спартака» не все так хорошо, но они могут собраться, потому что им отступать некуда, тем более, они играют дома. Матч будет тяжелейший.

У ЦСКА преимущество эмоциональное. Но когда «Спартаку» нужны очки, им некуда деваться. Они дадут бой. Но я надеюсь, что ЦСКА на этом подъеме свое дело сделает и очки возьмет», – приводит слова Новикова «Газета.Ru».

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая на «Открытие Арене». Начало матча – в 16.30 по московскому времени.