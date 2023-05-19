Кафельников заявил, что не будет смотреть матч «Спартака» с ЦСКА

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что не планирует смотреть матч «Спартака» с ЦСКА в 28-м туре чемпионата России.

«Я не буду смотреть дерби. И вообще на данный момент смотреть ничего не собираюсь. Мои эмоции после игры с «Зенитом» еще не утихли. Даже нет никаких ощущений, что «Спартак» может попасть в тройку», — сказал Кафельников Sport24.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Начало — в 16.30 мск.