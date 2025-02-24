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Луис Энрике: «Хочу научиться говорить по-русски»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал о желании выучить русский язык.

— В 2020 году ты дебютировал во «Флуминенсе» и на протяжении трех лет играл вместе с Нино. Общался ли ты с ним перед трансфером в «Зенит»? Как он помогает тебе адаптироваться в новом клубе?

— Да, Нино во «Флуминенсе» был моим другом, он много со мной общался. Когда он узнал, что я перехожу в «Зенит», прислал мне сообщение. В нем он рассказал о том, что я буду счастлив в «Зените», что меня здесь ждут. Он подчеркнул, что мы вместе многого добьемся. Рассказал о прекрасных игроках команды, чудесном городе, культуре и людях, клубной инфраструктуре, стадионе — уникальном сооружении. Поэтому я и принял решение приехать сюда.

— Ты знаешь, что Нино активно учит русский язык и читает русскую литературу? Собираешься ли ты тоже учить русский?

— Да, я знаю об этом. По-моему, Нино начал изучать русский еще до того, как перебрался в Россию — книги уж точно читал! Я тоже собираюсь заговорить по-русски, хочу научиться, хотя знаю, что будет трудновато. Но я собираюсь посвятить этому время, буду работать над изучением. Даст бог, через несколько лет, а то и месяцев, я тоже смогу говорить по-русски.

— Уже что-то знаешь?

— Да. «Пока-пока», «хорошо», «давай»!

Луис Энрике.«Даст бог, смогу превзойти Халка в «Зените». Первое интервью Луиса Энрике в России

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ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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