Луис Энрике: «Хочу научиться говорить по-русски»

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал о желании выучить русский язык.

— В 2020 году ты дебютировал во «Флуминенсе» и на протяжении трех лет играл вместе с Нино. Общался ли ты с ним перед трансфером в «Зенит»? Как он помогает тебе адаптироваться в новом клубе?

— Да, Нино во «Флуминенсе» был моим другом, он много со мной общался. Когда он узнал, что я перехожу в «Зенит», прислал мне сообщение. В нем он рассказал о том, что я буду счастлив в «Зените», что меня здесь ждут. Он подчеркнул, что мы вместе многого добьемся. Рассказал о прекрасных игроках команды, чудесном городе, культуре и людях, клубной инфраструктуре, стадионе — уникальном сооружении. Поэтому я и принял решение приехать сюда.

— Ты знаешь, что Нино активно учит русский язык и читает русскую литературу? Собираешься ли ты тоже учить русский?

— Да, я знаю об этом. По-моему, Нино начал изучать русский еще до того, как перебрался в Россию — книги уж точно читал! Я тоже собираюсь заговорить по-русски, хочу научиться, хотя знаю, что будет трудновато. Но я собираюсь посвятить этому время, буду работать над изучением. Даст бог, через несколько лет, а то и месяцев, я тоже смогу говорить по-русски.

— Уже что-то знаешь?

— Да. «Пока-пока», «хорошо», «давай»!