Новичок «Спартака» Парада: «Лучшим я бы назвал Мбаппе, но Ямаль тоже очень хорош»

Новичок «Спартака» Виктор Парада поделился впечатлениями от игры против Ламина Ямаля, Килиана Мбаппе и Винисиуса.

14 июля красно-белые объявили о подписании четырехлетнего контракта с 24-летним испанским защитником. С 2020 года Парада выступал в системе «Алавеса», а в 2024-м дебютировал в Ла лиге.

«Когда играешь против таких звезд, всегда нужно быть очень внимательным и действовать на сто процентов своих возможностей, чтобы их остановить. Но, в конце концов, они такие же живые люди, и можно попытаться заставить их почувствовать неуверенность, сделать игру для них неудобной. Это главная задача защитника. Лучшим я бы назвал Мбаппе, но Ламин, конечно, тоже очень хорош», — цитирует Параду пресс-служба «Спартака».

Также футболист ответил, кого считает лучшим защитником мира на данный момент.

«Хороший вопрос... Мне нравится вся линия защиты «Арсенала». Игроки там тоже меняют позиции, как я. Стараюсь смотреть их матчи. Там есть чему поучиться», — добавил он.

В сезоне-2025/26 Парада провел 33 матча за «Алавес» во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.