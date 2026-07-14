Парада выбрал 33-й номер в «Спартаке» в честь автогонщика Фернандо Алонсо

Защитник «Спартака» Виктор Парада выбрал 33-й номер в честь испанского гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

«Испанец много лет не может одержать свою 33-ю победу. Этот номер — дань уважения и поддержка», — сообщила пресс-служба красно-белых.

Парада выступал в системе «Алавеса» с 2020 года. В сезоне-2025/26 он провел 33 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.