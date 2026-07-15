Парада: «Я в курсе, что «Спартак» — самый титулованный клуб России. Было очень приятно получить предложение»

Новичок «Спартака» Виктор Парада рассказал, что был польщен получить предложение от московской команды.

14 июля красно-белые объявили о подписании четырехлетнего контракта с 24-летним испанским защитником. Футболист будет играть под 33-м номером, который он выбрал в честь гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

«Был польщен, когда возник такой вариант. Я знал о «Спартаке», потому что он часто выступал в еврокубках. В курсе, что это самый титулованный клуб России. Поэтому было очень приятно получить это предложение. С самого начала подумал, что это хорошая идея и что хотел бы приехать. И вот все получилось: я здесь», — цитирует Параду пресс-служба «Спартака».

По словам игрока, на его решение присоединиться к «Спартаку» в том числе повлияло то, что у красно-белых испанские тренер и спортивный директор.

«Да, если честно, это сыграло роль. Они лично со мной познакомились, рассказали, что такое «Спартак» и обо всех деталях: про болельщиков, стадион, планы. Для меня много значило то, что ко мне лично приехали, чтобы все рассказать и познакомить меня с клубом. Это тоже повлияло на то, что я сейчас тут», — добавил он.

Парада с 2020 года выступал в системе «Алавеса». В сезоне-2025/26 он провел 33 матча во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.