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Парада: «Я в курсе, что «Спартак» — самый титулованный клуб России. Было очень приятно получить предложение»

Алина Савинова

Новичок «Спартака» Виктор Парада рассказал, что был польщен получить предложение от московской команды.

14 июля красно-белые объявили о подписании четырехлетнего контракта с 24-летним испанским защитником. Футболист будет играть под 33-м номером, который он выбрал в честь гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

«Был польщен, когда возник такой вариант. Я знал о «Спартаке», потому что он часто выступал в еврокубках. В курсе, что это самый титулованный клуб России. Поэтому было очень приятно получить это предложение. С самого начала подумал, что это хорошая идея и что хотел бы приехать. И вот все получилось: я здесь», — цитирует Параду пресс-служба «Спартака».

Виктор Парада.Усиление из Ла лиги. «Спартак» подписал испанского защитника Виктора Параду

По словам игрока, на его решение присоединиться к «Спартаку» в том числе повлияло то, что у красно-белых испанские тренер и спортивный директор.

«Да, если честно, это сыграло роль. Они лично со мной познакомились, рассказали, что такое «Спартак» и обо всех деталях: про болельщиков, стадион, планы. Для меня много значило то, что ко мне лично приехали, чтобы все рассказать и познакомить меня с клубом. Это тоже повлияло на то, что я сейчас тут», — добавил он.

Парада с 2020 года выступал в системе «Алавеса». В сезоне-2025/26 он провел 33 матча во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.

Источник: ФК «Спартак»
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Виктор Парада
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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