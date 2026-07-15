Парада: «Готов приступить к работе и помочь в борьбе за мой первый трофей со «Спартаком»

Новичок «Спартака» Виктор Парада заявил, что готов к давлению и повышенным ожиданиям от его игры в московской команде.

14 июля красно-белые объявили о подписании четырехлетнего контракта с 24-летним испанским защитником. Футболист будет играть под 33-м номером, который он выбрал в честь гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

«Я понимаю, что пришел в клуб, который ставит перед собой задачу побеждать в каждом матче и выигрывать трофеи. И как раз поэтому я здесь. Это важный шаг в карьере: попасть в клуб, у которого такие цели. Я к этому готов. И знаю, что за хорошую игру хвалят, а за плохую — критикуют. Это часть футбола. В таком большом клубе это нужно принимать», — цитирует Параду пресс-служба «Спартака».

Также футболист рассказал, когда будет готов работать в общей группе «Спартака».

«Я готов к работе. Вернулся из отпуска, за время которого отдохнул и «перезагрузился». Конечно, некоторое время ждал, когда уже смогу сюда приехать. Было бы идеально присоединиться к тренировкам с командой чуть раньше. Но я готов приступить к работе и помочь в борьбе за мой первый трофей со «Спартаком», — добавил он.

Парада с 2020 года выступал в системе «Алавеса». В сезоне-2025/26 он провел 33 матча во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи.