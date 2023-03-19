Новичок «Спартака» Дуарте рассказал, что удивило его в России

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте назвал две вещи в России, которые вызвали у него удивление.

«Назову две вещи, которые удивили меня в России. Первое: Москва – это красивый и прекрасный город. Я удивился в хорошем смысле этого слова. Второе будет банально – холод (смеется)», – цитирует Дуарте «Чемпионат».

22-летний парагваец стал игроком красно-белых в зимнее трансферное окно. С того момента он провел два матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.