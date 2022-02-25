Деспотович только летом сможет рассказать о причинах своего ухода из «Рубина»

Джордже Деспотович по окончании текущего сезона сможет рассказать, почему покинул «Рубин»

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович сможет назвать причины своего ухода из казанского «Рубина» только летом 2022 года, информирует Metaratings.ru.

По данным источника, стороны заключили договор о неразглашении, действующий до конца сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ. Этой зимой нападающий покинул «Рубин» и заключил двухлетний контракт с «Арсеналом».

В нынешнем сезоне чемпионата России футболист участвовал в 9 матчах, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Трансферная стоимость игрока — 5 миллионов евро.