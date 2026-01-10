Новичок «Оренбурга» Пуэбла присоединится к команде во вторник

Как стало известно «СЭ», новичок «Оренбурга» Дамиан Пуэбла из аргентинского «Институто» вылетит на сборы команды в понедельник, 12 января. Во вторник, 13 января, полузащитник присоединится к «Оренбургу», чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт с клубом.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что оренбуржцы подпишут игрока до лета 2029 года за 1 миллион долларов.

Оренбургский клуб выкупил 50 процентов прав на 23-летнего аргентинца. Еще 40 процентов станут обязательными для выкупа за 750 тысяч долларов, если россияне не продадут игрока до конца сезона-2026/27.