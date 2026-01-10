«Динамо» проведет семь матчей во время зимних сборов

Московское «Динамо» запланировало семь товарищеских матчей во время зимних тренировочных сборов.

Пресс-служба бело-голубых сообщила, что команда соберется на медосмотре в Москве, который состоится 12 января. Затем «Динамо» отправится в Дубай (ОАЭ).

Первый сбор запланирован с 14 по 26 января, второй — с 29 января по 10 февраля, третий — с 13 по 22 февраля.

Ранее расписание товарищеских матчей во время зимнего перерыва опубликовал ЦСКА.