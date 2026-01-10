ЦСКА сыграет с «Зенитом», «Краснодаром», «Динамо» и «Локомотивом» во время зимних сборов

ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей во время зимних тренировочных сборов. 13 января команда отправится в ОАЭ.

Армейцы сыграют с «Акроном» (22 января), самаркандским «Динамо» (25 января) на первом сборе.

На конец января и начало февраля запланирован Зимний кубок РПЛ, в котором ЦСКА встретится с московским «Динамо», «Краснодаром» и «Зенитом» в рамках второго сбора.

В феврале армейский клуб сыграет с «Ростовом» (18 февраля) и «Локомотивом» (21 февраля). Точное время игр будет опубликовано позже.

После 18 туров РПЛ-2025/26 ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвертое место в таблице.