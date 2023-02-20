«Норрчепинг» подал в суд на «Рубин» из-за невыплаты 3,6 миллиона евро за трансфер Хакшабановича

Президент шведского клуба «Норрчепинг» Сакариас Мард сообщил, что клуб подал иск в ФИФА и Спортивный арбитражный суд для того, чтобы казанский «Рубин» выплатил 3,6 миллиона евро за полузащитника Сеада Хакшабановича в рамках трансфера.

«Мы заключили сделку с соглашением, которое необходимо соблюдать. В составе «Рубина» уже нет этого игрока, но у нас есть право. Эта ситуация ни для кого не оказалась радостной», — цитирует Марда NT-sporten.

Хакшабанович перешел в «Рубин» в июле 2021 года. Казанцы должны были выплатить «Норрчепингу» 6,5 миллионов евро. Российский клуб футболист покинул в августе 2022 года, перейдя в шотландский «Селтик» за 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне Хакшабанович участвовал в 25 матчах «Селтика» во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 4 голевыми передачами.