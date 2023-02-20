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Сегодня, 12:15

Тарханов считает, что Малком и Клаудиньо будут полезны сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о скором получении бразильскими легионерами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

«В сборной должны играть русские ребята. Нужно думать о будущем нашего футбола, поэтому заполнять сборную иностранцами не нужно. Но Малком и Клаудиньо смогут помочь в ближайшей перспективе. Если нас в ближайшее время допустят к европейским турнирам и пустят на отборочные к мундиалю, то Малком и Клаудиньо нам будут очень полезны. Если же нас так и не пустят никуда и мы будем на несколько лет отстранены от мирового футбола, то лучше развивать своих ребят», — приводит слова Тарханова Sport24.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-tarkhanov-yesli-sbornuyu-rossii-dopustyat-k-mezhdunarodnym-sorevnovaniyam-to-malkom-i-klaudino-budut-ochen-polezny
Клаудиньо
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Спартак

 7
Квинси Промес

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