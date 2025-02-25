Касерес о переходе в «Динамо»: «Это большой шаг вперед — играть в сильном европейском чемпионате»

Новичок «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» рассказал, чем его привлек вариант с переходом в московский клуб из «Лануса». 24-летний парагваец подписал контракт с бело-голубыми до декабря 2029 года.

— Первая твоя мысль, когда агент сказал о варианте с «Динамо»?

— Я уже знал этот клуб, ведь в нем давно играет мой хороший товарищ по сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна. Поэтому когда агент сообщил, что есть предложение от «Динамо», то у меня сразу возникло большое желание воспользоваться им, приехать в Россию. Естественно, дальше полез в интернет изучать, кто еще играет в команде, на каком месте она идет и так далее. И стадион тут же посмотрел — он классно выглядит. Плюс позвонил Фаби (Бальбуэне), тот мне рассказал подробнее, что это великий клуб, отличные условия на базе, прекрасный стадион, высокие задачи. Посоветовал соглашаться.

— Чем привлек вариант «Динамо»? В первую очередь это финансовая сторона?

— Прежде всего, конечно, мои мысли — о развитии карьеры. Это большой шаг вперед — играть в сильном европейском чемпионате.