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Касерес о переходе в «Динамо»: «Это большой шаг вперед — играть в сильном европейском чемпионате»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Хуан Касерес.
Фото ФК «Динамо»

Новичок «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» рассказал, чем его привлек вариант с переходом в московский клуб из «Лануса». 24-летний парагваец подписал контракт с бело-голубыми до декабря 2029 года.

— Первая твоя мысль, когда агент сказал о варианте с «Динамо»?

— Я уже знал этот клуб, ведь в нем давно играет мой хороший товарищ по сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна. Поэтому когда агент сообщил, что есть предложение от «Динамо», то у меня сразу возникло большое желание воспользоваться им, приехать в Россию. Естественно, дальше полез в интернет изучать, кто еще играет в команде, на каком месте она идет и так далее. И стадион тут же посмотрел — он классно выглядит. Плюс позвонил Фаби (Бальбуэне), тот мне рассказал подробнее, что это великий клуб, отличные условия на базе, прекрасный стадион, высокие задачи. Посоветовал соглашаться.

— Чем привлек вариант «Динамо»? В первую очередь это финансовая сторона?

— Прежде всего, конечно, мои мысли — о развитии карьеры. Это большой шаг вперед — играть в сильном европейском чемпионате.

Новичок &laquo;Динамо&raquo; Хуан Касерес.«Сожрал Винисиуса? У меня был матч и получше». Интервью Касереса — о Москве, «Динамо», татуировках и Роналду
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Хуан Касерес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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