Бышовец: «После сборов ЦСКА может включиться в борьбу за чемпионство»

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о турнирных перспективах ЦСКА.

«Думаю, что у меня нет особых оснований для критики ЦСКА. На зимних сборах я видел несколько матчей армейцев, а по первой части сезона можно сказать, что команде не хватило стабильности. Было несколько необязательных поражений. Но при этом фрагментами от игры ЦСКА оставались какие-то хорошие впечатления.

Также у армейцев были заметные проблемы в обороне, которые сказались на результатах. При этом мне думается, что у этой команды есть потенциал. Есть надежда, что после проведенных сборов ЦСКА может включиться в борьбу за чемпионство. У армейцев есть хорошее ядро команды, поэтому им точно по силам будет вклиниться в призы», — приводит слова Бышовца Legalbet.

ЦСКА после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 1 марта. Начало — в 16.30 мск.