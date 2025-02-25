Касереса не смущали политические моменты при переходе в «Динамо»: «Думаю, скоро это закончится»
Новичок московского «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» признался, что его не смущали политические моменты при переходе в российскую команду.
— Всякие политические моменты не смущали?
— Я об этом вообще не думал, для меня самое главное — футбол. Переход в «Динамо», как уже сказал, большой спортивный вызов. А насчет политики... Думаю, что скоро все это закончится.
19 февраля бело-голубые объявили о трансфере 24-летнего парагвайца из аргентинского «Лануса». Он подписал контракт до декабря 2029 года.
Все российские клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
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|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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