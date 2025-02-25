Касереса не смущали политические моменты при переходе в «Динамо»: «Думаю, скоро это закончится»

Новичок московского «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» признался, что его не смущали политические моменты при переходе в российскую команду.

— Всякие политические моменты не смущали?

— Я об этом вообще не думал, для меня самое главное — футбол. Переход в «Динамо», как уже сказал, большой спортивный вызов. А насчет политики... Думаю, что скоро все это закончится.

19 февраля бело-голубые объявили о трансфере 24-летнего парагвайца из аргентинского «Лануса». Он подписал контракт до декабря 2029 года.

Все российские клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.