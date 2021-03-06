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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Нобоа пропустит матч «Локомотив» — «Сочи»

20:37
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа получил желтую карточку в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» .

Нобоа бутсой попал по лбу Деннису Хаджикадуничу, который попытался пробить в прыжке.

Для него это предупреждение стало четвертым в сезоне.

Таким образом, эквадорский хавбек пропустит игру следующего тура с «Локомотивом». Матч пройдет 14 марта.

Напомним, что по этой же причине встречу пропустит нападающий «Сочи» Антон Заболотный, также получивший четвертую карточку в сезоне.

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