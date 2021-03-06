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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» — «Сочи»: Жоаузинью получил повреждение во втором тайме

20:45
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Нападающий «Сочи» Жоаузинью не смог доиграть встречу 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Он получил мышечную травму в концовке второго тайма.

Форвард даже не мог нормально передвигаться по полю и сел на газон в районе центрального круга. Через некоторое время его заменили.

Ростов — Сочи

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