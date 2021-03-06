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Матч «Ротор» — «Химки» был приостановлен из-за пьяных болельщиков

20:37
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Матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России между командами «Ротор» и «Химки» в Волгограде был приостановлен из-за двух нетрезвых мужчин, которые перелезли через ограждение и перешли поле стадиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

«Во время проведения матча жители Красноармейского района (Волгограда — ред.) в возрасте 18 лет (ранее судимый в 2018 году по статье 159 УК РФ («мошенничество» — ред.) и 37-летний перелезли через ограждение и перешли поле. Игра была остановлена судьей», — сообщили в ведомстве.

По данным полиции, от мужчин пахло алкоголем, их задержали.

Встреча между волгоградским «Ротором» и подмосковными «Химками» состоялась в Волгограде в субботу, 6 марта, и завершилась со счетом 0:0.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210306/futbol-1600228826.html

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