Матч «Ротор» — «Химки» был приостановлен из-за пьяных болельщиков
Матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России между командами «Ротор» и «Химки» в Волгограде был приостановлен из-за двух нетрезвых мужчин, которые перелезли через ограждение и перешли поле стадиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
«Во время проведения матча жители Красноармейского района (Волгограда — ред.) в возрасте 18 лет (ранее судимый в 2018 году по статье 159 УК РФ («мошенничество» — ред.) и 37-летний перелезли через ограждение и перешли поле. Игра была остановлена судьей», — сообщили в ведомстве.
По данным полиции, от мужчин пахло алкоголем, их задержали.
Встреча между волгоградским «Ротором» и подмосковными «Химками» состоялась в Волгограде в субботу, 6 марта, и завершилась со счетом 0:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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