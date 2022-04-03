«Все делать на авось, а не готовиться к очевидному — плохая идея». Ребров — о снегопаде перед матчем с «Локо»
Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал состояние поля «РЖД Арены» га матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).
Экс-голкипер раскритиковал отвественных лиц за то, что они не подготовили газон к началу встречи.
Игра была под угрозой срыва из-за того, что поле было покрыто слоем снега. Встреча в итоге состоялась, но была отложена на целый час.
«Вчера вспомнил победную игру против «Рубина» в декабре 2016 года на нашей арене. Я могу ошибаться, но снега было даже больше, чем перед вчерашним дерби, — написал Ребров в Telegram-канале. — Начиная с самого утра, мы с ребятами получали отчеты с фотографиями газона, на котором большим слоем лежал снег.
Мы были уверены: при таких погодных условиях игра не состоится. Каково же было наше удивление, когда мы приехали за полтора часа до матча и увидели чистое поле, четкие линии, окрашенные в красный цвет. Команда спокойно провела разминку и в итоге благополучно ушла на зимний перерыв, одержав важную победу и удержав первое место в таблице. А все потому, что руководство и работники стадиона уже за 3-4 часа до стартового свистка начали готовить газон к вечерней игре.
На этой неделе я получил сообщение на телефон с текстом: «В воскресенье ожидается рекордный снегопад за последние 50 лет». И что же мы увидели вчера? За полтора часа до игры 5 человек с лопатами начинают чистить штрафные. Как оказалось, большего не планировалось. И если бы мы не обратили внимание ответственных лиц на это, в первую очередь опасаясь не за результат, а за здоровье футболистов обеих команд, то никто и не собрался бы чистить масштабнее и усерднее. Так появились лопаты, тракторы, люди для уборки.
Естественно, у меня возникает вопрос: почему нельзя было подготовить газон заранее? Почему команды должны были провести в раздевалке час в ожидании решения... Как футболист знаю, что очень непросто так нервно готовиться к дерби!
P. S. Я никогда не ищу оправданий в неудачном результате. Всегда ищу причину только в себе. И текст выше не для этого. Пост к тому, что все делать на авось, а не готовиться к очевидным событиям и их последствиям — плохая идея".
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0