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«Все делать на авось, а не готовиться к очевидному — плохая идея». Ребров — о снегопаде перед матчем с «Локо»

Бывший вратарь «Спартака» Ребров заявил, что нельзя все делать на авось
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Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал состояние поля «РЖД Арены» га матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

Экс-голкипер раскритиковал отвественных лиц за то, что они не подготовили газон к началу встречи.

Игра была под угрозой срыва из-за того, что поле было покрыто слоем снега. Встреча в итоге состоялась, но была отложена на целый час.

«Вчера вспомнил победную игру против «Рубина» в декабре 2016 года на нашей арене. Я могу ошибаться, но снега было даже больше, чем перед вчерашним дерби, — написал Ребров в Telegram-канале. — Начиная с самого утра, мы с ребятами получали отчеты с фотографиями газона, на котором большим слоем лежал снег.

Мы были уверены: при таких погодных условиях игра не состоится. Каково же было наше удивление, когда мы приехали за полтора часа до матча и увидели чистое поле, четкие линии, окрашенные в красный цвет. Команда спокойно провела разминку и в итоге благополучно ушла на зимний перерыв, одержав важную победу и удержав первое место в таблице. А все потому, что руководство и работники стадиона уже за 3-4 часа до стартового свистка начали готовить газон к вечерней игре.

На этой неделе я получил сообщение на телефон с текстом: «В воскресенье ожидается рекордный снегопад за последние 50 лет». И что же мы увидели вчера? За полтора часа до игры 5 человек с лопатами начинают чистить штрафные. Как оказалось, большего не планировалось. И если бы мы не обратили внимание ответственных лиц на это, в первую очередь опасаясь не за результат, а за здоровье футболистов обеих команд, то никто и не собрался бы чистить масштабнее и усерднее. Так появились лопаты, тракторы, люди для уборки.

Естественно, у меня возникает вопрос: почему нельзя было подготовить газон заранее? Почему команды должны были провести в раздевалке час в ожидании решения... Как футболист знаю, что очень непросто так нервно готовиться к дерби!

P. S. Я никогда не ищу оправданий в неудачном результате. Всегда ищу причину только в себе. И текст выше не для этого. Пост к тому, что все делать на авось, а не готовиться к очевидным событиям и их последствиям — плохая идея".

Артем Ребров
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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