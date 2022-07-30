Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ахмата» в рамках 3-го тура РПЛ.

«Сегодня у нас первая домашняя игра в сезоне, у нас задача — забрать три очка. Это будет сделать нелегко, но мы сделаем все возможное для этого.

Думаю, что сегодня наших болельщиков на стадионе будет немного из-за введения Fan ID. Я считаю, что могу выйти в старте. Хочу сыграть сегодня с первых минут впервые в этом сезоне. Посмотрим, что скажет тренер, решение за ним. Настрой на игру у меня боевой, в целом, как всегда», — сказал Нобоа «СЭ».

«Сочи» с 3 очками в 2 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет против «Ахмата» дома. Начало матча — в 20.00 (мск).