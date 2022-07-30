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Сегодня, 10:49

Нобоа — о матче с «Ахматом»: «Хочу сыграть впервые в старте в этом сезоне. Посмотрим, что решит тренер»

Нобоа поделился ожиданиями от матча против «Ахмата»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ахмата» в рамках 3-го тура РПЛ.

«Сегодня у нас первая домашняя игра в сезоне, у нас задача — забрать три очка. Это будет сделать нелегко, но мы сделаем все возможное для этого.

Думаю, что сегодня наших болельщиков на стадионе будет немного из-за введения Fan ID. Я считаю, что могу выйти в старте. Хочу сыграть сегодня с первых минут впервые в этом сезоне. Посмотрим, что скажет тренер, решение за ним. Настрой на игру у меня боевой, в целом, как всегда», — сказал Нобоа «СЭ».

«Сочи» с 3 очками в 2 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет против «Ахмата» дома. Начало матча — в 20.00 (мск).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Кристиан Нобоа
Футбол
ФК Сочи
3
1
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 1 : 3
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 - : -
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Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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